Счет шел на минуты: медики спасли 2-летнего ребенка под Волгоградом

Общество 16.02.2022 15:21
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16.02.2022 15:21
Врачи больницы №25 вместе с персоналом районной ЦРБ спасли двухлетнего ребенка в Старополтавском районе Волгоградской области. Подавившись семечками, мальчик едва не задохнулся.
Как стало известно ИА «Высота 102», беда случилась январским вечером. Именно тогда сотрудники отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации городской больницы №25 приняли звонок из ЦРБ Старополтавского района.
— Ситуация оказалась не из простых. Сотрудники районной больницы сообщили, что 10 минут назад к ним поступил малыш с инородным телом верхних дыхательных путей, — рассказали в волгоградском облздраве информагентству. — Ребенок находился в состоянии средней тяжести, но в любой момент ситуация могла ухудшиться. Реанимационная бригада незамедлительно выехала в район.
К моменту прибытия врачей из Волгограда у двухлетнего пациента уже нарастала дыхательная недостаточность. Малыша мучала одышка, он терял сознание.
— Врачами была принято решение экстренно подключить ребенка к аппарату ИВЛ и начать медикаментозную терапию. При осмотре видимых участков дыхательных путей инородное тело не удалось установить. Счет жизни уже шел на минуты.
Позже детским хирургом-эндоскопистом была выполнена бронхоскопия, благодаря которой из трахеи ребенка все-таки удалось достать семечку. К слову, перепуганные родители предполагали изначально, что ребенок проглотил содержимое 3D-ручки.
Состояние ребенка стабилизировалось к утру. Юного пациента синхронизировали с транспортным аппаратом ИВЛ и транспортировали в Волгоград. В итоге спустя 2 часа он был уже передан детским реаниматологам больницы №7.
— Мы всегда радуемся, когда все заканчивается успешно и наши усилия во благо. Желаем малышу и родителям долгой и активной жизни, — говорит анестезиолог-реаниматолог Роман Михайличенко, лично принимавший участие в спасении ребенка.
Родители малыша благодарят в свою очередь и волгоградских врачей, и сотрудников ЦРБ и, конечно, пилота.
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