Счет шел на минуты: медики спасли 2-летнего ребенка под Волгоградом





Врачи больницы №25 вместе с персоналом районной ЦРБ спасли двухлетнего ребенка в Старополтавском районе Волгоградской области. Подавившись семечками, мальчик едва не задохнулся.

Как стало известно ИА «Высота 102», беда случилась январским вечером. Именно тогда с отрудники отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации городской больницы №25 приняли звонок из ЦРБ Старополтавского района.

— Ситуация оказалась не из простых. Сотрудники районной больницы сообщили, что 10 минут назад к ним поступил малыш с инородным телом верхних дыхательных путей, — рассказали в волгоградском облздраве информагентству. — Ребенок находился в состоянии средней тяжести, но в любой момент ситуация могла ухудшиться. Реанимационная бригада незамедлительно выехала в район.

К моменту прибытия врачей из Волгограда у двухлетнего пациента уже нарастала дыхательная недостаточность. Малыша мучала одышка, он терял сознание.

— Врачами была принято решение экстренно подключить ребенка к аппарату ИВЛ и начать медикаментозную терапию. При осмотре видимых участков дыхательных путей инородное тело не удалось установить. Счет жизни уже шел на минуты.

Позже детским хирургом-эндоскопистом была выполнена бронхоскопия, благодаря которой из трахеи ребенка все-таки удалось достать семечку. К слову, перепуганные родители предполагали изначально, что ребенок проглотил содержимое 3D-ручки.

Состояние ребенка стабилизировалось к утру. Юного пациента синхронизировали с транспортным аппаратом ИВЛ и транспортировали в Волгоград. В итоге спустя 2 часа он был уже передан детским реаниматологам больницы №7.