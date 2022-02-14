Волгоградцам объяснили, как получить QR-код по антителам





С 21 февраля волгоградцы смогут получать сертификаты с QR-кодом на основании положительного теста на антитела к коронавирусу. Соответствующий приказ издал Минздрав 4 февраля 2022 года. ИА «Высота 102» рассказывает, как стать обладателем ковид-сертификата по новым правилам.

Волгоградцам, которые предполагают, что незаметно для себя перенесли коронавирус или не стали обращаться к врачу при симптомах простуды, необходимо выбрать аккредитованную лабораторию. Для получения QR-кода нужно сдать любой из доступных тестов, определяющий наличие антител (иммуноглобулинов) класса IgG. Это может быть количественный тест, результаты которого оцениваются в международных единицах BAU/мл, полуколичественный с указанием коэффициента позитивности и качественный.

В течение трех дней после сдачи крови результат будет загружен в личный кабинет на портале Госуслуг. Если у человека будут выявлены антитела типа IgG, на портале появится QR-код.

Антитела типа IgG появляются в организме, когда болезнь идет на спад – они являются маркером перенесенного заболевания и сохраняются длительное время. В организме также могут быть обнаружены иммуноглобулины типа IgM – они указывают на активную форму развития болезни. Эти антитела исчезают через несколько недель после того, как человек заразился коронавирусом.

Напомним, в настоящее время получить ковид-сертификат можно только после полного курса вакцинации от коронавируса любым зарегистрированным в России препаратом или после перенесенного заболевания. Факт болезни должен быть официально зафиксирован врачом в медицинской организации.