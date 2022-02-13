Заказчик отменил закупку на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проекта планировки и межевания территории спортивного кластера «Зеленая волна» в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление опубликовано на сайте госзаказов руководством спортивной школы олимпийского резерва, которое выступало в роли заказчика. Причины отмены закупки в документе не называются. Однако, как следует из опубликованных на сайте госзакупок запросов потенциальных участников, заказчику пришлось давать многочисленные разъяснения по содержанию технической документации.
Напомним,
на проект будущего спортивного кластера «Зеленая волна» в Волжском планировалось потратить 118,2 миллиона рублей. Исполнитель должен был провести комплексные инженерные изыскания и подготовить проект планировки и межевания территории площадью 85 га в Волжском. Согласно техзаданию, земельный участок для размещения объектов спортивного кластера расположен в пределах улиц Набережной, Шоссейной, переулка Насосного и берега реки Ахтубы. Победитель открытого конкурса в электронной форме должен был провести комплексные инженерные изыскания, градостроительный анализ территории, разработать и согласовать проект планировки и межевания территории, магистральных квартальных сетей инженерного обеспечения. На подготовку проекта отводился год. После отмены закупки, соответственно, сроки сместятся.
Отметим, что постановление о подготовке данного проекта подписал в конце декабря 2021 года заместитель главы Волжского Руслан Никитин. Спортивный кластер «Зеленая волна» должен стать аналогом московских «Лужников».
Как ранее сообщалось, многофункциональный спортивно-досуговый кластер создается на базе стадиона им. Логинова в Волжском. Первым объектом стал крытый футбольный манеж. В настоящее время в построенном сооружении идут отделочные работы. Также здесь уже возводят зал единоборств, укладывают новое футбольное поле и обустраивают теннисные корты.
В обладминистрации отмечали, что разработанная концепция кластера включает в себя также строительство многофункционального спорткомплекса, бассейна, ледового катка, спортивно-парковую зону. По замыслу региональных властей, по завершении строительства стадион имени Логинова станет базовым региональным центром, где будут развивать детский спорт, проводить соревнования самого высокого уровня.
На фото: строительство футбольного манежа в Волжском.