Мэр Волгограда дал старт ремонту первого этажа пострадавшей от пожара школы





Подрядная организация приступила к ремонту первого этажа школы №56 в Кировском районе Волгограда, где в прошлую субботу произошел пожар . Старт работам дал мэр Владимир Марченко, который сегодня провел рабочее совещание в школе и осмотрел второй и третий этажи, которые привели в порядок на этой неделе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

За прошедшие дни власти подсчитали ущерб, нанесенный происшествием, и нашли организацию, которая отремонтирует первый этаж. Составлен план работ: предстоит восстановить напольное покрытие, заменить поврежденные оконные и дверные блоки, провести штукатурные, покрасочные и провести ряд других работ. Владимир Марченко обратил внимание строителей, что оперативность выполнения работ не должна отразиться на их качестве – необходимо строго соблюдать все технологические требования.





На втором и третьем этажах, которые меньше пострадали в результате пожара, уже побелили потолки, отмыли и от копоти и заново окрасили стены. Косметический ремонт практически завершен.