Мэр Волгограда дал старт ремонту первого этажа пострадавшей от пожара школы

Общество 12.02.2022 16:04
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12.02.2022 16:04
Подрядная организация приступила к ремонту первого этажа школы №56 в Кировском районе Волгограда, где в прошлую субботу произошел пожар. Старт работам дал мэр Владимир Марченко, который сегодня провел рабочее совещание в школе и осмотрел второй и третий этажи, которые привели в порядок на этой неделе, сообщили в пресс-службе городской администрации.
За прошедшие дни власти подсчитали ущерб, нанесенный происшествием, и нашли организацию, которая отремонтирует первый этаж. Составлен план работ: предстоит восстановить напольное покрытие, заменить поврежденные оконные и дверные блоки, провести штукатурные, покрасочные и провести ряд других работ. Владимир Марченко обратил внимание строителей, что оперативность выполнения работ не должна отразиться на их качестве – необходимо строго соблюдать все технологические требования.
На втором и третьем этажах, которые меньше пострадали в результате пожара, уже побелили потолки, отмыли и от копоти и заново окрасили стены. Косметический ремонт практически завершен.
В понедельник, 14 февраля, в школе №56 заканчивается недельный карантин. Очные занятия для учеников на время ремонта временно организованы в одном из корпусов соседней школы №110 на улице Кирова, 121. Ученики этой школы в этот период будут ходить на уроки во второй корпус своего образовательного учреждения на улице Кирова, 116.
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