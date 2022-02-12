Общество 12.02.2022 16:13
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12.02.2022 16:13
Плесенью и грибком покрылись стены и потолки квартир на восьмом и девятом этажах дома №35 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за многолетних протечек кровли. Многочисленные попытки жильцов достучаться до управляющей компании и письма в различные инстанции за четыре года ни к чему не привели, рассказали ИА «Высота 102» отчаявшиеся люди. Ситуация обострилась с очередной оттепелью, пришедшей в Волгоград.
«С 2018 года мы писали обращения в УК «ЖилЭксперт». В 2019 году у нас сменилась управляющая организация на УК «Альфа Юг», но отписки и ситуация остались теми же!», – пояснил житель дома Антон Желудков. В последнем ответе от обслуживающей организации, который пришел людям 8 февраля, говорится, что ремонт кровли над подтапливаемыми квартирами во втором подъезде будет выполнен «при наступлении благоприятных погодных условий». В письме от УК «Альфа Юг» при этом сообщается, что указанные работы включены в план на 2022 год – три года назад предыдущая УК так же сообщала, что ремонт кровли внесен в план на 2019 год.
«Так продолжается уже пятый год. Теперь, дай Бог, чтобы всё просохло к апрелю, а до этого стены отсыреют этажа на три ниже. И счастьем будет, если не произойдёт короткое замыкание, – сокрушается жилец. – Помимо порчи личного имущества, нам приходиться дышать этой сыростью. Сил ждать уже просто нет!».
Представители управляющей компании ООО «Альфа Юг» в ответ на редакционный запрос сообщили, что в зимний период в рамках технического обслуживания регулярно выполняются работы по очистке кровель от снега и наледи для предотвращения затопления крыши жилых помещений и помещений общего пользования многоквартирного дома.
«Ремонт кровель над квартирами, которые подверглись затоплению в зимний период 2021-2022 годов при форс-мажорных обстоятельствах из-за течи кровельного покрытия в период обильного снеготаяния и выпадения дождевых осадков будет выполнен внепланово, в рамках текущего ремонта», - заверили в организации. В УК пообещали, что работы по ремонту кровельного покрытия дома №35 на улице Маршала Еременко начнутся уже с понедельника, 14 февраля, при наличии благоприятных погодных условий для проведения данных работ.
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