Плесенью и грибком покрылись стены и потолки квартир на восьмом и девятом этажах дома №35 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за многолетних протечек кровли. Многочисленные попытки жильцов достучаться до управляющей компании и письма в различные инстанции за четыре года ни к чему не привели, рассказали ИА «Высота 102» отчаявшиеся люди. Ситуация обострилась с очередной оттепелью, пришедшей в Волгоград.

«С 2018 года мы писали обращения в УК «ЖилЭксперт». В 2019 году у нас сменилась управляющая организация на УК «Альфа Юг», но отписки и ситуация остались теми же!», – пояснил житель дома Антон Желудков. В последнем ответе от обслуживающей организации, который пришел людям 8 февраля, говорится, что ремонт кровли над подтапливаемыми квартирами во втором подъезде будет выполнен «при наступлении благоприятных погодных условий». В письме от УК «Альфа Юг» при этом сообщается, что указанные работы включены в план на 2022 год – три года назад предыдущая УК так же сообщала, что ремонт кровли внесен в план на 2019 год.