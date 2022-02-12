Банк «Открытие»: три четверти жителей Юга не будут требовать от партнера на первом свидании отрицательный тест на COVID-19





74% жителей Южного федерального округа не собираются спрашивать у партнера на первом свидании отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о вакцинации. Остальные 26% склонны узнать антиковидный статус. Для сравнения, в прошлом году 90% опрошенных не интересовало наличие или отсутствие антител к коронавирусу у партнера. Таковы результаты опроса* об отношении россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» к Дню святого Валентина (Дню всех влюбленных) 14 февраля.

Вопрос о наличии отрицательного теста кажется неприличным 41% опрошенных. 17% не боятся заболеть, а 16% сами имеют отрицательный тест или поставленную прививку и считают, что этого достаточно. Для 20% респондентов тест нужен, чтобы попасть в кафе, ресторан, театр или кинотеатр – место, где будет проходить свидание, а 6% готовы его проверить в связи с беспокойством за здоровье.

39% опрошенных планируют отметить День святого Валентина и подарить подарок любимому человеку. Для сравнения, в прошлом году праздновать День всех влюбленных собирались лишь 16% южан. Люди явно соскучились по праздникам за время пандемии.

Поздравят свою половинку, но не будут отмечать сам праздник 28% респондентов. При этом не собираются отмечать День святого Валентина принципиально, как чуждый нам праздник, 17% опрошенных (в прошлом году доля категорических противников этого праздника была выше почти в 2,5 раза – 41%). У 7% нет человека, с которым можно было бы отпраздновать День святого Валентина.

Лишь 11% не подарят в этот день любимым ничего. Еще 18% считают достаточным подарком свою любовь, а 2% ограничатся «валентинкой». При этом 18% готовы потратить на подарок до 1000 рублей, 30% - до 3000 рублей, 14% - свыше 3000 рублей. В целом россияне готовы раскошелиться на подарки любимым в этом году сильнее, чем в 2021-м. Для сравнения, в прошлом году потратить на подарки до 3000 рублей были готовы лишь 15%, а свыше 3000 - 13% опрошенных.

Идеи феминизма в отношениях пока не пользуются популярностью у большинства россиян: 75% мужчин и 81% женщин полагают, что на первом свидании в кафе или ресторане должен платить мужчина. Для 13% мужчин и 7% женщин не имеет значения, кто будет оплачивать первый романтический ужин. 13% мужчин и 12% женщин считают, что расходы должны распределяться поровну.

Лучшим местом для первого свидания 40% опрошенных считают кафе или ресторан, причем эта доля практически одинакова по всей России. 33% - за первое свидание на свежем воздухе. Для 10% место первого свидания не имеет значения. 12% выбрали лучшим местом для завязывания отношений театр, кинотеатр или поход на концерт. Проводить первое свидание дома готовы 4%, а 2% отдали предпочтение ночному клубу. И никто не высказался за первое свидание в режиме онлайн с учетом пандемии.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 6-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.