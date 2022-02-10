В Волгограде учеников школы-погорельца отправят учиться в соседний корпус

Общество 10.02.2022 20:12
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10.02.2022 20:12
Уроки для учеников школы №56 в Волгограде, где в минувшую субботу произошел пожар, с 14 февраля будут проводиться в школе №110. Ее основной корпус находится по соседству, на улице Кирова, 121. Неделю с 7 по 13 февраля обучающиеся школы-погорельца провели на карантине – занятия проходили в дистанционном режиме, пока на втором и третьем этажах учреждения проводился косметический ремонт. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
С понедельника в школе №56 начнется ремонт на первом этаже: рабочим предстоит восстановить напольное покрытие, заменить поврежденные оконные и дверные блоки, провести штукатурные, покрасочные и другие работы. До окончания ремонта ученики 56-й школы будут учиться в здании соседней школы. Обучающихся школы №110, в свою очередь, отправят во второй корпус этого учреждения на улице Кирова, 116.
Напомним, 5 февраля на первом этаже школы №56 загорелась мебель. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На пожаре пострадала 69-летняя вахтер, ее доставили в токсикологическое отделение больницы №25 с отравлением продуктами горения.
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