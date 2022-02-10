Общество 10.02.2022 10:21
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10.02.2022 10:21
Жителям Волгоградской области раздали семена от политика Владимира Жириновского. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Новоаннинского, накануне в райцентре представители политика одарили собравшихся пакетиками с семенами огурцов, моркови, петрушки и других овощей для посадки на своих огородах.
Желающих получить семена от Жириновского оказалось немало. Получив заветные пакетики, народ интересовался состоянием здоровья политика, которого, как сообщалось, госпитализировали с коронавирусом. Однако соратники Владимира Жириновского заверили, что лидер выздоравливает.
Фото Новоаннинский сегодня ВК.
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