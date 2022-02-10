



Жителям Волгоградской области раздали семена от политика Владимира Жириновского. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Новоаннинского, накануне в райцентре представители политика одарили собравшихся пакетиками с семенами огурцов, моркови, петрушки и других овощей для посадки на своих огородах.



Желающих получить семена от Жириновского оказалось немало. Получив заветные пакетики, народ интересовался состоянием здоровья политика, которого, как сообщалось, госпитализировали с коронавирусом. Однако соратники Владимира Жириновского заверили, что лидер выздоравливает.



Фото Новоаннинский сегодня ВК.

