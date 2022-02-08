Скончался отец экс-мэра Волгограда





Сегодня бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко сообщил о смерти своего отца Петра Ищенко. "Сегодня утром не стало моего папы, он был удивительно светлым и чистым человеком, поставьте друзья свечу за упокой души о. Петра", - написал Евгений Ищенко на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора соблюдены - ред.).

Напомним, что Петр Ищенко был священнослужителем. Криминалист и кандидат юридических наук в прошлом решил посвятить свою жизнь служению Богу. Обряд посвящения в сан в 2005 году провел митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Петр Ищенко служил в церкви Святой Троицы в хуторе Вертячий Городищенского района, но в 2007 году она сгорела

Согласно информации Параскево-Пятнического благочиния г. Москвы, иерей Петр Ищенко был заштатным священником храма Рождества Христова в Черневе.

Фото со страницы Евгения Ищенко в Facebook