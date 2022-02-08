"От машины ничего не осталось": двое детей и двое взрослых пострадали в страшной аварии под Волгоградом
Происшествия 08.02.2022 10:21
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08.02.2022 10:21
В Волгоградской области в ДТП пострадали двое малолетних детей и двое мужчин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне на автодороге «Волгоград-Элиста» в Светлоярском районе. «Джели Эмгрант под управлением 48-летнего водителя двигался в сторону Волгограда и на 36 км. автодороги вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Киа Рио», за рулем которого находился 35-летний водитель. Удар был такой силы, что от одной машины практически ничего не осталось. В результате ДТП оба водителя, а также 5-летний и 7-летний пассажиры автомашины «Киа» с травмами госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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