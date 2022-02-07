Общество 07.02.2022 14:59
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07.02.2022 14:59
Владимир Иванович Романов, бывший главный врач Еланской ЦРБ, скончался на 68-ом году жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Владимир Иванович возглавлял районную больницу с 2010 по 2013 годы. Он родился в Котельниково, а в 1972 году поступил в Волгоградский государственный медицинский институт, окончил его в 1978 году по специальности лечебное дело, а затем - интернатуру по специальности хирургия.
После окончания интернатуры поступил на работу в Еланскую райбольницу на должность врача хирурга хирургического отделения, где работал с 1979 по 2003 годы.
С 2003 по 2010 годы являлся заместителем главного врача по медицинской части. После ухода с должности главного врача больницы до 2018 года работал в должности врача-хирурга поликлиники.
Владимир Иванович награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" и благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Напомним, в конце ноября прошлого года в Еланском районе простились еще с одним бывшим главврачом ЦРБ, Владимиром Ивановичем Фроловым. Он возглавлял лечебное учреждение с 1991 по 2010 годы и скончался на 78-ом году жизни.
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