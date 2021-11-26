Старейший врач-орденоносец скончался в Волгоградской области

Общество 26.11.2021 08:45
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26.11.2021 08:45
На 78-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения Владимир Иванович Фролов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Владимир Иванович закончил Волгоградский государственный медицинский институт. В Еланской центральной районной больнице начал работать с 1970 года хирургом-ординатором. Позднее был назначен заведующим хирургическим отделением медучhеждения, стал заместителем главного врача по медицинской части.
С 1991 года возглавил Еланскую ЦРБ и в этой должности проработал 19 лет. За время его руководства значительно расширился объем хирургической помощи, на должный уровень была оставлена работа по повышению квалификации сотрудников. В медицинском учреждении было открыто реанимационное отделение, отделение переливания крови, внедрена ультразвуковая диагностика.
С 2012 года Владимир Иванович был включен в состав общественного совета медицинских работников при профильном комитете. Был избран депутатом районного совета, затем являлся депутатом районной думы. Награжден Орденом Святого Луки. На заслуженный отдых ушел в 2019 году.
Грамотный и ответственный руководитель, замечательный человек, он не отказывал никому в помощи. Всегда пользовался заслуженным уважением коллег и жителей района.
Комитет здравоохранения Волгоградской области выражает искренние соболезнования семье Владимира Ивановича Фролова, близким, друзьям и его коллегам.
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