Жители двухэтажки в Кировском районе Волгограда пожаловались на жуткий холод в своих квартирах. В этих невыносимых условиях волгоградцы живут уже второй месяц. «В квартирах №6 и 8 температура колеблется от 10 до 14 градусов максимум, однако в УК даже не думают что-то предпринимать! Мы просто не доживем до весны!», - негодуют жители дома № 44 поселка Саши Чекалина.

Как пояснили ИА «Высота 102» волгоградцы, тепло в нескольких квартирах старой двухэтажки исчезло еще 24 декабря, но неоднократные обращения в управляющую компанию ООО «Газ-Сервис» и аварийную службу никаких результатов не дали. «Мы больше месяца вызываем мастера, чтобы нам устранили воздушную подушку. Но в диспетчерской нам заявляют, что причина холода - маленькое давление в котельной», - рассказала жительница квартиры № 6 Любовь Полякова. Женщина отметила, что раньше таких проблем в их доме никогда не было. Уставшие от вечного холода люди обратилась в администрацию Кировского района, где им посоветовали написать обращение в прокуратуру. Жители дома горят желанием наказать безответственную УК за бездействие и готовят коллективную жалобу в надзорный орган.

Журналист ИА "Высота 102" попытался связаться с руководством ООО "Газ-Сервис", чтобы узнать, почему управляющая компания не решает проблему замерзающих жителей, однако дозвониться до УК так и не удалось.

Между тем, в администрации Волгограда пояснили, что устранением завоздушенности на внутридомовых сетях должна заниматься управляющая компания по заявкам жильцов. «Если после обращений жителей эксплуатирующая организация игнорирует выполнение своих обязанностей, достаточно обратиться в районную администрацию, которая окажет содействие в вопросе поступления теплового ресурса в квартиру. Ранее жалоб на недостаточное теплоснабжение в доме по адресу ул. пос. Саши Чекалина, №44 в администрацию Кировского района не поступали», - заверили в мэрии. Также здесь пояснили, что можно обратиться с письменным заявлением в управление «Жилищная инспекция администрации Волгограда». Жалоба станет законным основанием для проведения специалистами управления проверки. «По ее результатам управляющей компании будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки», - объяснили в администрации города.

Адрес управления «Жилищная инспекция администрации Волгограда»: ул. Козловская, 39а, тел. 39-70-23. Горячая линия: 39-70-15 (график работы: Пн. 09.00-11.00, Ср. 15.00-17.00). Телефон информационно-диспетчерской службы МБУ «ЖКХ Кировского района»: 45-29-83.

















