Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской области

Общество 03.02.2022 11:32
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03.02.2022 11:32
В арбитражном суде Волгоградской области ограничили доступ граждан в здание до 18 февраля и ввели особый порядок рассмотрения дел, а также приема и выдачи документов. Это вызвано большим количеством выявленных в суде случаев заражения коронавирусом, сезонными вирусными инфекциями и ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе из-за распространения штамма "омикрон". Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в целях устойчивого функционирования арбитража принято решение о рассмотрении в отсутствии лиц дел о принятии и отмене обеспечительных мер, дел, рассматриваемых в порядке приказного и упрощенного производства, споров по делам искового, административного судопроизводства, а также о несостоятельности. Такой порядок будет применяться, если от участников процесса поступили письменные ходатайства о рассмотрении дела по существу в их отсутствие, либо их участие при рассмотрении дела не является обязательным и от них не поступили ходатайства об отложении судебного заседания.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что в ряде учреждений прекращен прием граждан и введены особые условия из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, в судах общей юрисдикции также решили ограничить количество представителей сторон до одного человека.
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