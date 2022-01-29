Covid-19

В Волгоградской области заразились коронавирусом 877 человек

Covid-19 29.01.2022 12:06
0
29.01.2022 12:06


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 877 человек. Днем ранее диагноз был поставлен 825 жителям. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, из 887 жителей региоа  в стационары были доставлены 252 человека. Восемь жителей региона  скончались от инфекции. Всего в списке жертв ковида – 5971 человек.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Covid-19
28.01.2022 18:27
Covid-19 28.01.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Covid-19
28.01.2022 16:09
Covid-19 28.01.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Covid-19
28.01.2022 12:03
Covid-19 28.01.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Covid-19
27.01.2022 17:01
Covid-19 27.01.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Covid-19
27.01.2022 15:57
Covid-19 27.01.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Covid-19
27.01.2022 11:51
Covid-19 27.01.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.01.2022 17:23
Covid-19 26.01.2022 17:23
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.01.2022 15:23
Covid-19 26.01.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.01.2022 12:24
Covid-19 26.01.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.01.2022 09:58
Covid-19 26.01.2022 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Covid-19
25.01.2022 14:49
Covid-19 25.01.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Covid-19
25.01.2022 14:33
Covid-19 25.01.2022 14:33
Комментарии

0
Далее
Covid-19
25.01.2022 12:10
Covid-19 25.01.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Covid-19
24.01.2022 16:47
Covid-19 24.01.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Covid-19
24.01.2022 15:55
Covid-19 24.01.2022 15:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:56
Две тройни и одна четверня родились за год в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
В Волгоградской области в 2021 году умерли 46629 человекСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области заразились коронавирусом 877 человекСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области на копейку подешевел бензин марки АИ-95Смотреть фотографии
10:02
Маневр молодого водителя отправил фуру в кювет под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области женщина устроила ДТП с погибшим и раненымиСмотреть фотографии
08:48
Самый низкий прожиточный минимум для детей в ЮФО установлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:43
«Покупайте сами»: заболевшим коронавирусом волгоградцам не дали бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
18:27
Волгоградцы пожаловались на необоснованно дорогие ПЦР-тестыСмотреть фотографии
17:03
Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентамиСмотреть фотографии
16:58
Свекла рекордно подорожала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские терапевты поставили рекорд на выездах к пациентам на домСмотреть фотографии
15:54
Двое судей в Волгоградской области ушли в отставкуСмотреть фотографии
15:53
На карантин в Волгоградской области полностью закрыли 91 школу и колледжСмотреть фотографии
15:51
Больше 1000 тонн реагентов рассыпали по дорогам Волгограда за одну ночьСмотреть фотографии
14:09
«Врачи исчезли»: волгоградцы не могут вызвать медиков на дом и прорваться в красную зонуСмотреть фотографии
13:37
Аэропорт Волгограда объяснил причину создания трупохранилища в терминалеСмотреть фотографии
13:26
Волгоградские поликлиники не сокращали плановую медпомощьСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области 4G сеть билайн выросла более чем в 4 разаСмотреть фотографии
12:45
Внедорожник застрял в снежной каше в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня лета 2021Смотреть фотографии
11:17
Пенсионер зарезал своего собутыльника в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:58
«Ситиматик-Волгоград» информирует о способах оплаты услуги вывоза отходов без комиссииСмотреть фотографии
10:44
Альфа-Банк выдал «Ростелекому» цифровую банковскую гарантию на МастерчейнеСмотреть фотографии
10:26
Волгоградское УФАС пресекло копирование названий госкомпаний частникамиСмотреть фотографии
10:00
Жители отрезанных хуторов под Волгоградом пожаловались омбудсменуСмотреть фотографии
09:56
Главой облкомприроды Волгоградской области стал специалист по охране водных ресурсовСмотреть фотографии
09:39
Банк «Открытие»: жители ЮФО на Олимпиаде-2022 больше всего будут следить за фигурным катанием и биатлономСмотреть фотографии
09:39
«Пошел домой»: волгоградцы не могут зайти в переполненные поликлиникиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 