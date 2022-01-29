В Волгоградской области заразились коронавирусом 877 человек

Covid-19 29.01.2022 12:06
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29.01.2022 12:06
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 877 человек. Днем ранее диагноз был поставлен 825 жителям. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, из 887 жителей региоа в стационары были доставлены 252 человека. Восемь жителей региона скончались от инфекции. Всего в списке жертв ковида – 5971 человек.
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