Двое судей в Волгоградской области ушли в отставку

Общество 28.01.2022 15:54
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28.01.2022 15:54
Сегодня в Волгоградской области прекращены полномочия заместителя Волжского городского суда Марины Фаюстовой на основании личного заявления. Как сообщает ИА «Высота 102», кадровое решение принято на заседании квалификационной коллегии судей Волгоградской области. Как стало известно информагентству, судья в Волжском решила уйти на заслуженный отдых. Ранее ушел в отставку судья Нехаевского районного суда Николай Ефремов также на основании личного заявления. Его полномочия прекращены с 10 января текущего года. Причины этой отставки – неизвестны.
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