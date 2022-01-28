«Пошел домой»: волгоградцы не могут зайти в переполненные поликлиники

Общество 28.01.2022 09:39
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28.01.2022 09:39
Не всем волгоградцам удалось сегодня попасть в поликлиники. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Александр, который сегодня пришел в филиал медучреждения №7 на Тулака, он даже не смог втиснуться в тесный тамбур «красной зоны», в котором стояли волгоградцы с температурой, больным горлом и сильным насморком. «Мне сказали, я сороковой по очередности. Но стоять нет сил. Пошел домой. Попробую вызвать врача на дом», - рассказал расстроенный Александр.
Между тем, накануне в волгоградском облкомздраве признали, что амбулаторное звено приняло на себя непосильные нагрузки в связи с наплывом больных, поэтому поликлиники перейдут на новую форму работы. В частности, заболевшим волгоградцам предлагают звонить по телефонам колл-центров поликлиник или по номеру 122 для описания симптомов заболевания и принятия последующих решений – вызова врача или скорой помощи. Открыть больничный могут теперь дистанционно, при этом медики будут посещать больных на дому с экспресс-тестами. Минздрав РФ опубликовал памятку для заболевших с алгоритмами действий при появлении признаков заболевания, которая продублирована на сайтах комитета здравоохранения Волгоградской области и медучреждений. Кроме того, работодателям Волгоградской области рекомендовано предоставлять сотрудникам три оплачиваемых дня в случае легкого недомогания.
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