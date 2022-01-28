Общество

В Волгограде закрыли кулинарию из-за антисанитарии

Общество 28.01.2022 08:35
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28.01.2022 08:35


Красноармейский районный суд Волгограда приостановил деятельность магазина-кулинарии  на 30 суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для этого стали жалобы граждан. Специалисты ведомства провели проверку ИП Чубановой Т.М., которой принадлежит магазин «Продукты», расположенный на ул. Петропаловская, 87а/1, где располагался отдел кулинарии. В деятельности индивидуального предпринимателя выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, неправильная планировка   производственных помещений, в которых осуществляется процесс изготовления кулинарных изделий. Также  не была обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, а кулинарные изделия изготавливались  в подсобном помещении. При этом складское помещение содержалось в антисанитарном состоянии. Постановление суда вступило в законную силу.


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