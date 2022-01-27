



2 февраля 2022 года, в день празднования 79-й годовщины победы в битве на Волге, при поддержке Волгоградского реготделения Российского военно-исторического общества в музее-панораме «Сталинградская битва» откроется выставка «Музыка Победы».

Ее создатели предлагают по-новому услышать музыку войны, показать, что это не только свист пуль, грохот взрывов, орудийная канонада, но и песни, которые исполнялись на передовой, а также сочинения, создававшиеся в тылу. В суровые военные годы было написано более тысячи музыкальных произведений, ставших своеобразной музыкальной энциклопедией Победы. Во время тяжких испытаний музыка поддерживала бойцов, помогала им выжить и защитить свое Отечество.

В экспозиции представлены разнообразные музыкальные инструменты, дирижерская палочка, ноты и тексты песен, часто исполнявшихся на фронте, фотографии, запечатлевшие выступления перед бойцами Ансамбля красноармейской песни и пляски Сталинградского и Донского фронтов, программа концерта и список артистов этого художественного коллектива. Посетители также смогут ознакомиться с музыкальными произведениями о Сталинграде, созданными зарубежными авторами, восхищенными победой в битве на Волге.

В отдельном разделе представлены материалы, повествующие об истории Государственного русского народного оркестра под управлением Н. П. Осипова, фотографии, запечатлевшие выступление этого прославленного коллектива в нашем городе, на площади Павших борцов в 1944 году, и многие другие экспонаты. Работа выставочной экспозиции продлится до 1 июня 2022 года.