Не только грохот канонады: экспозиция о музыке на войне откроется в музее-панораме «Сталинградская битва»
Общество 27.01.2022 11:43
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27.01.2022 11:43
2 февраля 2022 года, в день празднования 79-й годовщины победы в битве на Волге, при поддержке Волгоградского реготделения Российского военно-исторического общества в музее-панораме «Сталинградская битва» откроется выставка «Музыка Победы».
Ее создатели предлагают по-новому услышать музыку войны, показать, что это не только свист пуль, грохот взрывов, орудийная канонада, но и песни, которые исполнялись на передовой, а также сочинения, создававшиеся в тылу. В суровые военные годы было написано более тысячи музыкальных произведений, ставших своеобразной музыкальной энциклопедией Победы. Во время тяжких испытаний музыка поддерживала бойцов, помогала им выжить и защитить свое Отечество.
В экспозиции представлены разнообразные музыкальные инструменты, дирижерская палочка, ноты и тексты песен, часто исполнявшихся на фронте, фотографии, запечатлевшие выступления перед бойцами Ансамбля красноармейской песни и пляски Сталинградского и Донского фронтов, программа концерта и список артистов этого художественного коллектива. Посетители также смогут ознакомиться с музыкальными произведениями о Сталинграде, созданными зарубежными авторами, восхищенными победой в битве на Волге.
В отдельном разделе представлены материалы, повествующие об истории Государственного русского народного оркестра под управлением Н. П. Осипова, фотографии, запечатлевшие выступление этого прославленного коллектива в нашем городе, на площади Павших борцов в 1944 году, и многие другие экспонаты. Работа выставочной экспозиции продлится до 1 июня 2022 года.
Фото: сайт музея-панорамы «Сталинградская битва».
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