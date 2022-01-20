У четырех заразившихся «омикроном» волгоградцев начались осложнения





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщили подробности о девятнадцати жителей региона, заразившихся новым штаммом «омикрон». Так, среди заболевших - один ребенок возрастом до 14 лет, остальные – взрослые от 18 до 76 лет. Из числа инфицированных новым штаммом «омикрон» только два человека выезжали за рубеж. Заболевание в основном протекает в легкой форме, пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве. Осложнения в виде внебольничной пневмонии зарегистрированы у четырех человек, имеющих хронические заболевания, которые не были привиты от коронавируса и не болели. В остальных случаях заболевание протекает в форме ОРВИ.

В Роспотребнадзоре отметили, что все привитые и ранее болевшие COVID-19 переносят заболевание легко, в форме ОРВИ. Все заболевшие изолированы, проходят лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное. Определен круг контактных лиц, которые протестированы, уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, сегодня оперативный штаб принял ряд решений в связи с распространением штамма «омикрон». В частности, увеличивается коечный фонд в стационарах, в том числе койки для детей и подростков, треть сотрудников переводится на удаленку, часть машин депутатов и чиновников передается поликлиникам, врачей простимулируют дополнительными выплатами.



