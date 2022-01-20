Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»

Covid-19 20.01.2022 12:34
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20.01.2022 12:34
Рост ежедневной заболеваемости коронавирусом, который удвоился за последнюю неделю, подтверждает начало атаки омикрон-штамма в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба, которое проходит в эти минуты, сообщает ИА «Высота 102».
«Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться, – сказал Бочаров. – Мы должны быть готовы к любому развитию событий».
Глава региона отметил, что регион действует на упреждение: власти заранее начали подготовку системы здравоохранения Волгоградской области к возможному лавинообразному росту заболеваемости ковидом. В частности, растет количество инфекционных коек и численность медперсонала. В больницах проводят усиленную дезинфекцию и запасаются СИЗами и кислородом.
Между тем, продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области, на предприятиях региона предпринимаются оперативные меры, чтобы предотвратить распространение вируса. На особом контроле находится ситуация в образовательных и социальных учреждениях Волгоградской области, подчеркнул Андрей Бочаров.
«Комплексно решается задача снижения скорости распространения коронавирусной инфекции, обеспечения распределенного по времени роста нагрузки на систему здравоохранения Волгоградской области с целью продолжения в этот сложный период оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями», – губернатор акцентировал внимание участников оперштаба.
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