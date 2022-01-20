Covid-19

Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»

Covid-19 20.01.2022 12:34
0
20.01.2022 12:34


Рост ежедневной заболеваемости коронавирусом, который удвоился за последнюю неделю, подтверждает начало атаки омикрон-штамма в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба, которое проходит в эти минуты, сообщает ИА «Высота 102».
«Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться, – сказал Бочаров. – Мы должны быть готовы к любому развитию событий».
Глава региона отметил, что регион действует на упреждение: власти заранее начали подготовку системы здравоохранения Волгоградской области к возможному лавинообразному росту заболеваемости ковидом. В частности, растет количество инфекционных коек и численность медперсонала. В больницах проводят усиленную дезинфекцию и запасаются СИЗами и кислородом.
Между тем, продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области, на предприятиях региона предпринимаются оперативные меры, чтобы предотвратить распространение вируса. На особом контроле находится ситуация в образовательных и социальных учреждениях Волгоградской области, подчеркнул Андрей Бочаров.
«Комплексно решается задача снижения скорости распространения коронавирусной инфекции, обеспечения распределенного по времени роста нагрузки на систему здравоохранения Волгоградской области с целью продолжения в этот сложный период оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями», – губернатор акцентировал внимание участников оперштаба.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Covid-19
19.01.2022 15:12
Covid-19 19.01.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 13:38
Covid-19 19.01.2022 13:38
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 12:01
Covid-19 19.01.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 11:40
Covid-19 19.01.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Covid-19
18.01.2022 16:08
Covid-19 18.01.2022 16:08
Комментарии

0
Далее
Covid-19
18.01.2022 12:03
Covid-19 18.01.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Covid-19
17.01.2022 16:13
Covid-19 17.01.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Covid-19
17.01.2022 12:59
Covid-19 17.01.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Covid-19
16.01.2022 11:22
Covid-19 16.01.2022 11:22
Комментарии

0
Далее
Covid-19
15.01.2022 12:30
Covid-19 15.01.2022 12:30
Комментарии

0
Далее
Covid-19
14.01.2022 12:14
Covid-19 14.01.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Covid-19
13.01.2022 12:19
Covid-19 13.01.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Covid-19
13.01.2022 11:24
Covid-19 13.01.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Covid-19
12.01.2022 20:32
Covid-19 12.01.2022 20:32
Комментарии

0
Далее
Covid-19
12.01.2022 12:42
Covid-19 12.01.2022 12:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:02
Дикую лису ищут охотники на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде маршрут №50 удлинили на 8 километровСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»Смотреть фотографии
12:05
Владельцы жилья в элитных ЖК в Волгограде погасили миллионные долги за светСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде воспитанники детских садов с нового года питаются по новому менюСмотреть фотографии
11:47
Проспект Ленина в Волгограде расширяют после давнишнего снегопадаСмотреть фотографии
11:10
Расходы на лекарства и врачей «съедают» четверть зарплаты у многих волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Ищут на земле и под водой: в Волгоградской области поиски пропавшей школьницы вышли на федеральный уровеньСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Микроавтобус сбил пенсионерку на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:06
Три волгоградские больницы нарушали закон о госзакупкахСмотреть фотографии
08:34
Волонтеры отметят день Победы в Сталинградской битве в разных регионах РоссииСмотреть фотографии
20:13
Подсудимый экс-чиновник администрации Волгоградской области заболел перед вынесением приговораСмотреть фотографии
19:33
Росводресурсы ожидает много воды в водохранилищах Волги и КамыСмотреть фотографии
18:38
Дикая лиса атаковала людей у подножия Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:14
СК проводит проверку после массовой эвакуации учреждений в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:09
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил воды ВолгиСмотреть фотографии
16:39
Бывший глава Роспотребнадзора в Волгограде пойдет под суд из-за Кировской свалкиСмотреть фотографии
16:36
Две школы в Волгограде распустили учеников по домам после анонимок с угрозамиСмотреть фотографии
16:32
Бетонный козырек рухнул у подъезда пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
12 тысяч волгоградцев отметили Крещение в храмах и купеляхСмотреть фотографии
15:12
Волгоградская область оказалась в середнячках по охвату тестированием на COVIDСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде обследовали сотню школ и садиков после сообщений о минированииСмотреть фотографии
13:52
Банк «Открытие» и Visa разыграют три круиза в АрктикуСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде отец-«кукушка» тратил на себя социальную пенсию сынаСмотреть фотографии
13:38
Карантин по коронавирусу ввели в 68 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
«Ситиматик-Волгоград»: для удобства жителей открыто несколько каналов связи по вопросам коммунальной услуги вывоза отходовСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области за год появилось 337 детей «из пробирки»Смотреть фотографии
13:10
Удаленка и тестирование: какие меры введут на предприятиях Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Облачная связь: «Ростелеком» обеспечил бизнес-центр «Ворошиловский» виртуальной телефониейСмотреть фотографии
12:40
Браку с иностранкой в Волгоградской области помешало УФСБСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 