



Фрикадельки, биточки, жаркое по-домашнему, пудинг из творога с яблоком - меню разработано заказчиками услуги, а именно ДОУ по согласованию с департаментом по образованию администрации Волгограда, совместно с операторами питания и на основе мнений родителей и воспитателей, полученных на собраниях, дегустациях и днях открытых дверей.

Были высказаны пожелания переформатировать блюда из печени, рыбы, моркови, тушеной капусты, тем самым повысить съедаемость завтраков и обедов.

Новое меню для детских садов было составлено исходя из жестких правил и норм СанПин, требований Роспотребнадзора по калоражу, содержанию белков, жиров и углеводов (при 4-х разовом питании ребенок должен получить 90% от суточной нормы потребления), а также исходя из анализа по съедаемости блюд во время мониторингов питания.

В обновленном меню оставлены только 3 самых популярных блюда из рыбы: котлета, рыба в омлете, рыбное суфле. Количество “спорных” блюд из печени уменьшилось. Салаты и пюре из свеклы и моркови заменены на более привычные овощи (огурцы, помидоры), а также салат из белокочанной капусты. Значительно увеличено число блюд из мяса птицы, а именно порционных, более привычных, блюд, например: фрикадельки, биточки, сиченики. Изменена технология приготовления блюд из творога, они стали более разнообразны (пудинг из творога с яблоком, лапшевник с творогом, запеканка из творога с морковью). Оставлены самые топовые позиции с мясом: плов из птицы, жаркое по-домашнему, птица, тушенная с овощами, котлеты и голубцы из говядины. Также в меню оставлены каши, омлеты, запеканки так любимые детьми на завтраки и полдники.

О знакомиться с меню каждый родитель может на сайтах дошкольных образовательных учреждений Волгограда, а также на сайте Новости (vivomarket.ru) оператора питания - компании “Виво Маркет” (с начала 2022 года “Виво Маркет” оказывает услугу в детских садах Ворошиловского, Советского, Краснооктябрьского, Красноармейского, Тракторозаводского, Дзержинского районов).

При возникновении любых вопросов о питании можно звонить по телефону горячей линии общественной организации “ПСПиОН” +7909 377 30 43.

Для улучшения качества услуги организатором питания компанией “Виво Маркет” принято решение провести дополнительное обучение для поварских бригад в детских садах Ворошиловского, Советского, Краснооктябрьского, Красноармейского, Тракторозаводского, Дзержинского районов. Предварительно перед заключением новых контрактов компания провела опрос среди заведующих по качеству предоставления услуги. На основании этих данных, а также мнения самих поваров были выбраны лучшие специалисты для заключения трудовых договоров с новым оператором питания. А в первых числах января в компании стартует дополнительный курс обучения для вновь принятых специалистов, который направлен на повышение знаний и навыков по стандартам пищевой и производственной безопасности, а также по соблюдению технологии приготовления.

Это особенно важно, ведь внутренние стандарты работы компании ориентированы на то, чтобы контролировать производственные процессы на пищеблоках и снизить, так называемый человеческий фактор, осуществлять четкий контроль за соответствием приготовленных блюд текущему меню, выходом порций и калоражем.

К контролю на кухнях детских садов будут подключены общественники, в частности специалисты Ассоциации “Профессионалы социального питания”. Эксперты планируют со своей стороны также следить за соблюдением требований пищевой безопасности, соответствием утвержденному меню.

Общественники также готовы оказать содействие в организации родительского контроля по качеству питания в детских садах, обращаться по телефону +7909 377 30 43.



















