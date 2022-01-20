Общество

В Волгограде воспитанники детских садов с нового года питаются по новому меню

Общество 20.01.2022 11:50 Новости компаний
0
20.01.2022 11:50 Новости компаний


Фрикадельки, биточки, жаркое по-домашнему, пудинг из творога с яблоком - меню разработано заказчиками услуги, а именно ДОУ по согласованию с департаментом по образованию администрации Волгограда, совместно с операторами питания и на основе мнений родителей и воспитателей, полученных на собраниях, дегустациях и днях открытых дверей. 
Были высказаны пожелания переформатировать блюда из печени, рыбы, моркови, тушеной капусты, тем самым повысить съедаемость завтраков и обедов. 
Новое меню для детских садов было составлено исходя из жестких правил и норм СанПин, требований Роспотребнадзора по калоражу, содержанию белков, жиров и углеводов (при 4-х разовом питании ребенок должен получить 90% от суточной нормы потребления), а также исходя из анализа по съедаемости блюд во время мониторингов питания. 
В обновленном меню оставлены только 3 самых популярных блюда из рыбы: котлета, рыба в омлете, рыбное суфле. Количество “спорных” блюд из печени уменьшилось. Салаты и пюре из свеклы и моркови заменены на более привычные овощи  (огурцы, помидоры), а также салат из белокочанной капусты. Значительно увеличено число блюд из мяса птицы, а именно порционных, более привычных, блюд, например: фрикадельки, биточки, сиченики. Изменена технология приготовления блюд из творога, они стали более разнообразны (пудинг из творога с яблоком, лапшевник с творогом, запеканка из творога с морковью). Оставлены самые топовые позиции с мясом: плов из птицы, жаркое по-домашнему, птица, тушенная с овощами, котлеты и голубцы из говядины. Также в меню оставлены каши, омлеты, запеканки так любимые детьми на завтраки и полдники. 
 Ознакомиться с меню каждый родитель может на сайтах дошкольных образовательных учреждений Волгограда, а также на сайте Новости (vivomarket.ru) оператора питания - компании “Виво Маркет” (с начала 2022 года “Виво Маркет” оказывает услугу в  детских садах Ворошиловского, Советского, Краснооктябрьского, Красноармейского, Тракторозаводского, Дзержинского районов). 
При возникновении любых вопросов о питании можно звонить по телефону горячей линии общественной организации “ПСПиОН” +7909 377 30 43. 
Для улучшения качества услуги организатором питания компанией “Виво Маркет” принято решение провести дополнительное обучение для поварских бригад в детских садах Ворошиловского, Советского, Краснооктябрьского, Красноармейского, Тракторозаводского, Дзержинского районов. Предварительно  перед заключением новых контрактов компания провела опрос среди заведующих по качеству предоставления услуги. На основании этих данных, а также мнения самих поваров были выбраны лучшие специалисты для заключения трудовых договоров с новым оператором питания. А в первых числах января в компании стартует дополнительный курс обучения для вновь принятых специалистов, который направлен на повышение знаний и навыков по стандартам пищевой и производственной безопасности, а также по соблюдению технологии приготовления. 
Это особенно важно, ведь внутренние стандарты работы компании ориентированы на то, чтобы контролировать производственные процессы на пищеблоках и снизить, так называемый человеческий фактор, осуществлять четкий контроль за соответствием приготовленных блюд текущему меню, выходом порций и калоражем. 
К контролю на кухнях детских садов будут подключены общественники, в частности специалисты Ассоциации “Профессионалы социального питания”. Эксперты планируют со своей стороны также следить за соблюдением требований пищевой безопасности, соответствием утвержденному меню. 
Общественники также готовы оказать содействие в организации родительского контроля по качеству питания в детских садах, обращаться по телефону +7909 377 30 43. 


 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
20.01.2022 13:02
Общество 20.01.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2022 12:55
Общество 20.01.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2022 12:05
Общество 20.01.2022 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2022 11:47
Общество 20.01.2022 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2022 11:10
Общество 20.01.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2022 09:06
Общество 20.01.2022 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2022 08:34
Общество 20.01.2022 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 17:09
Общество 19.01.2022 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 16:36
Общество 19.01.2022 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 15:52
Общество 19.01.2022 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 13:44
Общество 19.01.2022 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 13:12
Общество 19.01.2022 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 12:08
Общество 19.01.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 11:30
Общество 19.01.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2022 11:14
Общество 19.01.2022 11:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:02
Дикую лису ищут охотники на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде маршрут №50 удлинили на 8 километровСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»Смотреть фотографии
12:05
Владельцы жилья в элитных ЖК в Волгограде погасили миллионные долги за светСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде воспитанники детских садов с нового года питаются по новому менюСмотреть фотографии
11:47
Проспект Ленина в Волгограде расширяют после давнишнего снегопадаСмотреть фотографии
11:10
Расходы на лекарства и врачей «съедают» четверть зарплаты у многих волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Ищут на земле и под водой: в Волгоградской области поиски пропавшей школьницы вышли на федеральный уровеньСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Микроавтобус сбил пенсионерку на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:06
Три волгоградские больницы нарушали закон о госзакупкахСмотреть фотографии
08:34
Волонтеры отметят день Победы в Сталинградской битве в разных регионах РоссииСмотреть фотографии
20:13
Подсудимый экс-чиновник администрации Волгоградской области заболел перед вынесением приговораСмотреть фотографии
19:33
Росводресурсы ожидает много воды в водохранилищах Волги и КамыСмотреть фотографии
18:38
Дикая лиса атаковала людей у подножия Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:14
СК проводит проверку после массовой эвакуации учреждений в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:09
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил воды ВолгиСмотреть фотографии
16:39
Бывший глава Роспотребнадзора в Волгограде пойдет под суд из-за Кировской свалкиСмотреть фотографии
16:36
Две школы в Волгограде распустили учеников по домам после анонимок с угрозамиСмотреть фотографии
16:32
Бетонный козырек рухнул у подъезда пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
12 тысяч волгоградцев отметили Крещение в храмах и купеляхСмотреть фотографии
15:12
Волгоградская область оказалась в середнячках по охвату тестированием на COVIDСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде обследовали сотню школ и садиков после сообщений о минированииСмотреть фотографии
13:52
Банк «Открытие» и Visa разыграют три круиза в АрктикуСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде отец-«кукушка» тратил на себя социальную пенсию сынаСмотреть фотографии
13:38
Карантин по коронавирусу ввели в 68 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
«Ситиматик-Волгоград»: для удобства жителей открыто несколько каналов связи по вопросам коммунальной услуги вывоза отходовСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области за год появилось 337 детей «из пробирки»Смотреть фотографии
13:10
Удаленка и тестирование: какие меры введут на предприятиях Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Облачная связь: «Ростелеком» обеспечил бизнес-центр «Ворошиловский» виртуальной телефониейСмотреть фотографии
12:40
Браку с иностранкой в Волгоградской области помешало УФСБСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 