Проспект Ленина в Волгограде расширяют после давнишнего снегопада

Общество 20.01.2022 11:47
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20.01.2022 11:47
Активная работа по уборке снега идет сегодня на проспекте Ленина в районе Мамаева кургана и стадиона "Волгоград Арена". Как сообщает ИА "Высота 102", коммунальные службы расчищают правую полосу для общественного транспорта, которая после выпавшего неделю назад снегопада оказалась засыпанной снежными массами. Сейчас спецтехника счищает снежные массы и грузит их в "КамАЗы".
О том, что с проспекта Ленина после работы снегоочистительной техники фактически пропала одна полоса для движения, информагенство сообщало три дня назад. Тогда, напомним, после расчистки дорог от снега вместо трех полос, одна из которых предназначена для автобусов и троллейбусов, осталось две или 2,5 в обоих направлениях. Отметим, волгоградские автомобилисты сообщали об аналогичной ситуации и на других городских улицах.
Снежный шторм, напомним, бушевал в Волгограде неделю назад, 14-15 января.
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