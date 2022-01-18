



От коронавирусной инфекции в Волгограде скончалась 29-летняя женщина. Как сообщили в облкомздраве, ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, спасти женщину, которую поместили в реанимацию инфекционного стационара, не удалось. У пациентки были хронические заболевания бронхолегочной системы и инфекционное заболевание.

Напомним, в Волгоградской области на текущей неделе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 264 заболевших. Скончались 16 человек.



