Телеком

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

Телеком 18.01.2022 15:31
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18.01.2022 15:31


За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.
Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.
Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.
Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.
Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).
Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):
1.«Батя» (16+);
2.«Душа» (6+);
3.«Райя и последний дракон» (6+);
4.«Холодное сердце 2» (6+);
5.«Куриоса» (18+);
6.«Фиксики: Большой секрет» (6+);
7.«Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);
8.«Том и Джерри» (6+);
9.«Мстители: Финал» (16+);
10.«Моана» (6+);
11.«Зверополис» (6+);
12.«Соник в кино» (6+);
13.«Тролли. Мировой тур» (6+);
14.«Холодное сердце» (0+);
15.«Суперсемейка 2» (6+);
16.«Круэлла» (12+);
17.«Смешарики. Начало» (0+);
18.«Тайна Коко» (12+);
19.«Скуби-ду!» (2020, 6+);
20.«Король Лев» (2019, 6+).
На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части «Босс-молокосос» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.
Топ-20 в покупках(включая аренду контента):
1.«Босс-молокосос» (6+);
2.«Босс-молокосос 2» (6+);
3.«Форсаж 9» (12+);
4.«Мортал Комбат» (18+);
5.«Холодное сердце 2» (6+);
6.«Щенячий патруль в кино» (6+);
7.«Батя» (16+);
8.«Райя и последний дракон» (6+);
9.«Душа»(6+);
10. «Гнев человеческий» (18+);
11. «Лига справедливости Зака Снайдера» (16+);
12. «Гринч» (6+);
13. «Лука» (6+);
14. «Один дома» (0+).
15. «Семейка Крудс: Новоселье» (6+);
16. «Годзилла против Конга» (12+);
17. «Соник в кино» (6+);
18. «Тролли. Мировой тур» (6+);
19. «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+);
20. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).
Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик», опередив свежие российские комедии «Дракулов» и «Бабки», а также новогоднюю серию пацанского сериала «Зёма». 
Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:
1.«Небо» (12+);
2.«Летчик» (12+);
3.«Круиз по джунглям» (12+);
4.«Черная вдова» (16+);
5.«Лука» (6+);
6.«Круэлла» (12+);
7.«Дракулов» (16+);
8.«Райя и последний дракон» (6+);
9.«Зёма 3. Новогодний замес» (18+);
10.«Бабки» (16+).
Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:
1.«Веном 2» (16+);
2.«Один дома» (0+);
3.«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);
4.«Дюна» (2021, 12+);
5.«Не время умирать» (12+);
6.«Гринч» (6+);
7.«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);
8.«Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);
9.«Тихий омут» (18+);
10.«Босс-молокосос 2» (6+).

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