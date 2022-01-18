В Волгограде сироту выгнали из общежития техникума

Общество 18.01.2022 12:00
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18.01.2022 12:00
В Волгограде прокуратура защитила права сироты, которую директор техникума лишил комнаты в общежитии. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, девушка, не имеющая родителей, в сентябре 2019 года поступила в учебное заведение и стала проживать в общежитии техникума. Однако после достижения ею совершеннолетия директор договор найма жилья с обучающейся расторг.
Однако, поскольку у девушки отсутствует собственное жилье на территории Волгограда, указанным выше приказом администрации образовательного учреждения были нарушены положения Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пояснили в надзорном органе.
В этой связи прокуратурой Красноармейского района Волгограда на приказ директора техникума принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.
В настоящее время девушке предоставлена комната в общежитии образовательного учреждения на весь период обучения.
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