В Волгограде сироту выгнали из общежития техникума





В Волгограде прокуратура защитила права сироты, которую директор техникума лишил комнаты в общежитии. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, девушка, не имеющая родителей, в сентябре 2019 года поступила в учебное заведение и стала проживать в общежитии техникума. Однако после достижения ею совершеннолетия директор договор найма жилья с обучающейся расторг.

Однако, поскольку у девушки отсутствует собственное жилье на территории Волгограда, указанным выше приказом администрации образовательного учреждения были нарушены положения Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пояснили в надзорном органе.

В этой связи прокуратурой Красноармейского района Волгограда на приказ директора техникума принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.

В настоящее время девушке предоставлена комната в общежитии образовательного учреждения на весь период обучения.



