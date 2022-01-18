



В Волгоградской области увеличили расходы на содержание чиновников и депутатов в 2022 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области о нормативах содержания органов местного самоуправления. Увеличение расходов произошло в том числе за счет индексации окладов госслужащих и муниципальных чиновников на 4%, а также за счет подорожания товаров и услуг, которые необходимы для функционирования органов власти.

Так, если в 2021 году чиновники и депутаты Волгограда обходились бюджету в 1 миллиард 101 миллион 666 тысяч рублей, то в этом году сумма на органы местного самоуправления областного центра выросла до 1 миллиарда 252 миллионов 595 тысячи рублей. Соответственно, увеличены расходы и на другие города Волгоградской области и районные администрации. Так, муниципальные служащие и депутаты Волжского будут стоить казне 407 миллионов 68 тысячи рублей (в прошлом году было 358 миллионов рублей), Камышина – 131 миллион 646 тысяч рублей и т.д.

Самыми дорогими районами Волгоградской области оказались администрации Городищенского, Камышинского и Среднеахтубинского районов. На депутатов и чиновников в этом году здесь потратят по 66 миллионов 101 тысячи рублей.

Дешевле всего бюджету будут обходиться администрации некоторых сельских поселений – на них выделено около 2,2 миллионов рублей. Но это тоже больше, чем в прошлом году, когда на содержание сельских чиновников выделялось около 1,9 миллиона рублей.