Общество 18.01.2022 08:46
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18.01.2022 08:46
В Волгоградской области увеличили расходы на содержание чиновников и депутатов в 2022 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области о нормативах содержания органов местного самоуправления. Увеличение расходов произошло в том числе за счет индексации окладов госслужащих и муниципальных чиновников на 4%, а также за счет подорожания товаров и услуг, которые необходимы для функционирования органов власти.
Так, если в 2021 году чиновники и депутаты Волгограда обходились бюджету в 1 миллиард 101 миллион 666 тысяч рублей, то в этом году сумма на органы местного самоуправления областного центра выросла до 1 миллиарда 252 миллионов 595 тысячи рублей. Соответственно, увеличены расходы и на другие города Волгоградской области и районные администрации. Так, муниципальные служащие и депутаты Волжского будут стоить казне 407 миллионов 68 тысячи рублей (в прошлом году было 358 миллионов рублей), Камышина – 131 миллион 646 тысяч рублей и т.д.
Самыми дорогими районами Волгоградской области оказались администрации Городищенского, Камышинского и Среднеахтубинского районов. На депутатов и чиновников в этом году здесь потратят по 66 миллионов 101 тысячи рублей.
Дешевле всего бюджету будут обходиться администрации некоторых сельских поселений – на них выделено около 2,2 миллионов рублей. Но это тоже больше, чем в прошлом году, когда на содержание сельских чиновников выделялось около 1,9 миллиона рублей.
Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 1,5 миллиона рублей, мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т.д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование.
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