Роспотребнадзор разрешил волгоградцам купаться зимой

Общество 17.01.2022 13:36
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17.01.2022 13:36
Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области провели отбор проб воды в местах, оборудованных под купели на Крещенье, и признали их соответствующими гигиеническим требованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. При этом, напомним, летом в Волгограде несколько пляжей так и не были открыты из-за того, что Роспотребнадзор не устроило качество отобранных проб в местах традиционного отдыха горожан.
Между тем, в регионе для Крещенских купаний организуют более 70 купелей – 6 в Волгограде, 1- в Волжском и остальные в других муниципалитетах. В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции возле купели необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, а также использовать одноразовую посуду при организации массового чаепития после проведения процедуры омовения, подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.
При этом, напомним, власти ряда регионов России запретили купания на Крещение из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В некоторых городах, например, в Вологде и Магнитогорске окунуться в купель смогут только обладатели QR-кодов.
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