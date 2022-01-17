В Волгограде скончался настоятель храма Михаила Архангела в поселке ГЭС

Общество 17.01.2022 09:13
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17.01.2022 09:13
Настоятель храма Архангела Михаила в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда протоиерей Михаил Ермаков скончался на 69 году жизни 16 января. Об этом сообщили в Волгоградской и Камышинской епархии. Причины смерти священнослужителя не раскрываются.
Отец Михаил родился 9 ноября 1953 в селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области. В ноябре 1990 года состоялась диаконская хиротония, 9 декабря того же года диакон Михаил был рукоположен во пресвитера. 27 апреля 2004 года отец Михаил был возведен в сан протоиерея. После этого семь лет он служил в родном Горном Балыклее, позже был назначен в новый приход Михаила Архангела в поселке ГЭС. Здесь отец Михаил прослужил почти четверть века, за это время он написал несколько икон для храма.
«Как истинный пастырь, батюшка очень любил своих прихожан, всегда находил слова утешения и поддержки, и они отвечали взаимностью своему духовнику, – прокомментировали в епархии. – Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким почившего батюшки, прихожанам храма».
Фото: официальный сайт Волгоградской и Камышинской епархии.
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