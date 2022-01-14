Урюпинец похвастался двухметровой сосулей на своем доме





Житель Урюпинска Волгоградской области опубликовал в социальных сетях фото гигантской сосули, которая образовалась на карнизе одного из многоквартирных домов на улице Гагарина в столице российской провинции. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина предположил, что высота сосули – около двух метров. Житель Урюпинска шутливо предложил «перебить» рекорд и найти более длинную сосулю.

Между тем, сегодня в Урюпинске было зафиксировано потепление – температура воздуха днем повысилась до +1 градуса. В городском округе наблюдаются осадки в виде снега с дождем.

Фото Типичный Урюпинск ВК.