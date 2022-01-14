Чиновники районных администраций в Волгограде отправили 25-ти управляющим компаниями и ТСЖ 60 уведомлений о необходимости расчистить дворы от снега в течение 24 часов. Тех, кто проигнорирует требование, ждет штраф до 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.

С 12 января, когда начался мощный снегопад, сотрудники административно-технических отделов администраций проверили уборку дворов более 4 тысяч многоквартирных домов. В список недобросовестных компаний, которые заставили жильцов карабкаться по сугробам и буксировать на своих автомобилях, попали УК «Покровъ», УК «Комфортный дом», «ЖЭК Советского района», «Наш город», «63/13», «Управление жилым фондом», «Управление 34» и другие.





Между тем, в управляющей компании «Комфортный дом», представителей которой, по данным мэрии, вызвали на составление акта о нарушении, уверяют, что дворы чистятся безостановочно с начала снегопада. «Со вчерашнего дня в уборке снега задействованы все дворники и средства малой механизации, в 18.00 к расчистке дворов был подключен трактор, – рассказал генеральный директор ООО «УК «Комфортный дом» Станислав Веселовский. – К 3 часам ночи он закончил работу во всех дворах. Так как снегопад продолжается, утром дворники, в том числе со снегоуборщиками, вновь вышли на уборку сугробов, и завтра мы снова подключим трактор. Подчеркну, что накануне снег расчищали не только дворники, но и остальной технический персонал, не задействованный в другой срочной работе».





Подавляющее большинство организаций, как сообщили в администрации Волгограда, успевают расчистить дорожки и внутриквартальные проезды за сутки после получения «желтой карточки».

«ООО «ПЖРЭП» за сутки расчистила территории возле домов по ул. 64-й Армии, 77, 79 и по ул. Одоевского, 66 в Кировском районе, – рассказали в мэрии. – В Советском районе после получения уведомления ООО «УК «Комарово» убрало снег с тротуаров и дорожек на ул. Ивановского, 4,6, ул. Воронцова, 6,8,10, ул. Тимирязева, 31, а ООО «УК Надежда» расчистила двор по пр-т Университетскому, 84. В Ворошиловском районе в настоящее время проводится проверка выполненной уборки на улицах Пугачевской, 16,20 и Гомельской, 7, эксплуатирующей компанией которых является ООО «УК «Прибрежный». Эти организации получили уведомления по результатам обследования 13 января».

В администрации подчеркнули, что УК и ТСЖ обязаны чистить дворы ежедневно. Если жители вынуждены прокладывать себе тропы по «снежной целине», то они могут пожаловаться в районную администрацию или коммунальную службу, либо написать в жилищную инспекцию Волгограда.