Covid-19

Волгоградская область заказала первую партию «Спутник М» для подростков

Covid-19 12.01.2022 20:32
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12.01.2022 20:32


Комитет здравоохранения Волгоградской области заказал 36 тысяч комплектов «ГамКовидВак-М» (торговое наименование – «Спутник М») для вакцинации подростков от коронавируса. Поставка вакцины в регионы ожидается в январе, сообщил председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев на заседании клинического совета 12 января.
«В регионе подготовлена инфраструктура амбулаторно-поликлинического звена для вакцинации детей. Приобретено дополнительное морозильное оборудование для хранения вакцин, – добавил Себелев. – Совместно с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области проводится информационная работа в образовательных организациях о необходимости вакцинации детей подростков в возрасте с 12 до 18 лет против новой коронавирусной инфекции».
Напомним, на состоявшемся заседании губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обеспечить комплексную подготовку к вакцинированию подростков во взаимодействии с Минздравом России и Роспотребнадзором.

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