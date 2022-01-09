Covid-19

Кривая суточной заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области пошла вверх

Covid-19 09.01.2022 12:48
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09.01.2022 12:48


Впервые за последний месяц в Волгоградской области выросла суточная заболеваемость коронавирусом. За день инфекцию выявили у 185 человек – накануне федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщал о 183 заразившихся в регионе. С начала декабря сохранялась тенденция к снижению числа заболевших коронавирусом.
Общее количество выявленных случаев ковида в регионе превысило 131 тысячу. Подъем заболеваемости в Волгоградской области коррелирует с ситуацией по всей России: с 7 января количество заразившихся за сутки увеличилось, но федеральные эксперты не говорят о новой волне пандемии.
Неутешительной остается статистика смертности от осложнений ковида: за сутки умерли 15 жителей Волгоградской области. После перенесенной инфекции волгоградские врачи за минувший день выписали 208 пациентов.

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