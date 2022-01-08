



Полузаброшенный парк, прилегающий к плавательному комплексу «Искра» в Краснооктябрьском районе Волгограда, получит второе рождение. На территории площадью более 3 га проведут освещение и поливочник, поставят игровые и спортивные площадки, скамейки, урны, восстановят ограждение, проложат новые дорожки, высадят новые деревья, сообщили в администрации Волгоградской области.





Соответствующее поручение городским властям дал губернатор Андрей Бочаров, который прогулялся по парку без названия в компании действующего и бывшего мэров Волгограда Владимира Марченко и Виталия Лихачева, председателя городского совета ветеранов Александра Струкова и руководителя «Искры» Виктора Авдиенко. Чиновники также должны продумать удобные подъездные пути к плавательному комплексу и спланировать расширение парковки «Искры».





Парк возле плавательного комплекса «Искра» некогда был уютным уголком для отдыха жителей частного сектора, прозванного в народе Малой Францией. Со временем безымянный сквер утратил внешний облик, став местом встреч бездомных собак и маргиналов. Между тем, мимо него регулярно проходят и проезжают тысячи жителей и гостей Волгограда, посещающих бассейны «Искры».