В Волгоградской области еще 19 человек скончались от коронавируса





Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области выросла по сравнению с предыдущим днем и составила 19 человек. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в регионе от этого заболевания погибли уже 5614 человек.

Между тем, статистика заболеваемости в регионе по-прежнему идет на спад. Так, за минувшие сутки было выявлено 203 заболевших – это на 9 человек меньше, чем днем ранее. Ряды поправившихся от злосчастного вируса пополнили 259 человек.



