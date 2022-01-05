Covid-19

В Волгоградской области еще 19 человек скончались от коронавируса

Covid-19 05.01.2022 12:03
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05.01.2022 12:03


Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области выросла по сравнению с предыдущим днем и составила 19 человек. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в регионе от этого заболевания погибли уже 5614 человек.
Между тем, статистика заболеваемости в регионе по-прежнему идет на спад. Так, за минувшие сутки было выявлено 203 заболевших – это на 9 человек меньше, чем днем ранее. Ряды поправившихся от злосчастного вируса пополнили 259 человек. 

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