К полицейским на южном въезде в Волгоград приехали VIP-гости

Общество 02.01.2022 14:00
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02.01.2022 14:00
Личный состав сводного отряда на стационарном посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе Волгоградской области сегодня принял поздравления с Новым Годом и Рождеством от высокопоставленных гостей. По сложившейся традиции к полицейским приехали губернатор Андрей Бочаров, замминистра МВД РФ Александр Кравченко, врио начальника ГУ МВД по региону Сергей Богачук и начальник областного Управления Росгвардии Юрий Тупиков.
Глава региона и руководители силовых и правоохранительных ведомств поблагодарили личный состав за успешное выполнение служебных задач, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Пост ДПС «Чапурниковский» эффективно работает как южные ворота Волгограда, и со строительством обхода города вопросы безопасности будут учтены в полном объеме.
Бочаров также отметил, что новогодние праздники в Волгоградской области проходят спокойно, серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано. «2022-й год вступил свои права. На территории Волгоградской области, муниципальных образований проходят праздничные мероприятия. Значительный вклад в безопасное проведение вносят сотрудники правоохранительных органов», — обратился к полицейским губернатор.
Сводный отряд полиции несет службу на посту ДПС «Чапурниковский» с 2014 года. Ключевыми задачами отряда являются охрана общественного порядка, обеспечение антитеррористической защищенности и эффективная профилактическая работа. На посту обустроены жилые модули, установлены радиостанции, металлодетекторы, системы видеонаблюдения и поиска, компьютеры, приборы обнаружения взрывчатых веществ, рентгено-телевизионные системы досмотра багажа, кабина-сканер и другое оборудование. Проверку на посту ежесуточно проходят более 500 легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов.
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