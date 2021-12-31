Общество

Фекальная вонь и сухие краны омрачили Новый год жильцам пятиэтажки в Волгограде

Общество 31.12.2021 18:23
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31.12.2021 18:23


Жильцы пятиэтажки на проспекте Университетском, 38 в Советском районе Волгограда остались без водоснабжения в канун Нового года из-за очередного засора внутридомовой системы канализации. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, воду отключили во всем доме утром 31 декабря из-за засора в первом подъезде.
«Проблемы с канализацией преследуют наш дом постоянно, засоры происходят регулярно, но проблему никто не решает, – пояснили возмущенные люди. – Мы исправно платим за содержание общедомового имущества, это немалые деньги, а что в итоге? Мы остались на Новый год без воды, канализация забита и воняет, праздник испорчен. И, что самое неприятное, обычно засоры приходили и почти сразу пробивали, а сегодня рабочих нет. Мы звонили в «ЖЭК Советского района», диспетчер заявила, что сегодня воды не будет, прочищать начнут только завтра утром – это самое настоящее издевательство».
Получить комментарий в ООО «ЖЭК Советского района» корреспонденту не удалось – трубку в диспетчерской службе никто не поднял, работает только голосовой робот, приветствующий звонящего.
Это уже второй дом в Волгограде, где коммунальные проблемы омрачили жильцам канун Нового года. Минувшим утром воду отключили в доме №21 по улице Набережная Волжской Флотилии в Тракторозаводском районе – рядом произошел порыв водопровода. В «Концессиях водоснабжения» обещали устранить последствия аварии в кратчайшие сроки и вернуть волгоградцам воду до Нового года. 
Фото: скриншот Яндекс.Карты.

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