Общество

На севере Волгограда устраняют последствия порыва на тепловой сети

Общество 24.12.2021 16:37
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24.12.2021 16:37


Бригады концессий теплоснабжения локализовали поврежденный участок тепловой сети, подающей ресурс от котельной № 412 в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в связи с тем, что для устранения технологического нарушения потребуется временная приостановка теплоснабжения, специалисты провели оперативные подключения, запитав основную часть потребителей котельной по резервным схемам. Таким образом, на время проведения восстановительных работ подача теплоносителя приостанавливается в ряд домов, расположенных в непосредственной близи от котельной.
В настоящее время ведутся работы по откачке теплоносителя из тепловой камеры. Все необходимые мероприятия по ликвидации течи будут продолжаться до полного устранения и восстановления подачи ресурса по основной схеме теплоснабжения, заверили в компании.
Напомним, сегодня, 24 декабря, на котельной № 412, обеспечивающей теплом и горячей водой ряд потребителей Тракторозаводского района, увеличилась подпитка системы, что свидетельствовало  о наличии повреждения на участке сети, запитанной от данного объекта. До локализации поврежденного участка теплоснабжение потребителей осуществлялось на пониженных параметрах.

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