Общество

В Волгограде собаки-парфюмеры выявляют преступников по уникальной методике

Общество 07.01.2022 13:47
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07.01.2022 13:47




В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области обучают собак-парфюмеров, которые с помощью уникальной методики по запаху улик определяют причастность подозреваемых к преступлениям. Корреспондент ИА «Высота 102» побывал в лаборатории центра, чтобы своими глазами понаблюдать за работой четвероногих сотрудников полиции.
Как рассказал майор полиции Алексей Тисленко, который является сотрудником экспертизы запаховых следов человека, данная методика расследования появилась в России не так давно, однако работникам волгоградского экспертно-криминалистического центра уже есть, чем гордиться. В Южном федеральном округе это единственная лаборатория, где работают  по данной технологии. Всего в стране насчитывается около 13 таких  центров. Как оказалось, данной методике посвящен целый раздел науки о запахах - это криминалистическая одорология. Она изучает систему запахов, их источники, способы обнаружения, фиксацию, изъятие, хранение и анализ следов человека. Процедура позволила волгоградским полицейским выйти на новый уровень в расследовании преступлений.

В волгоградской лаборатории съемочную группу встретили 12 четвероногих  помощников экспертов. Они с веселым лаем подбежали к гостям и с удовольствием дали себя погладить. «У нас есть немецкие овчарки, бигли, шипперке. Также в этом году появилась новая порода - цвергшнауцер», - рассказал эксперт. Самой непоседливой породой  оказались бигли.  Во время съемки они так и норовили поиграть с оператором. В разговоре с корреспондентом майор полиции пояснил, что хвостатых помощников используют только в лаборатории, а на выезде в поисковых работах они не участвуют.

Как рассказали полицейские, запаховый метод по поиску подозреваемого является далеко не новым - похожую технику уже давно используют парфюмеры при создании ароматов. В одну банку специалисты складывают чистую фланелевую ткань, которая перед процедурой 3 раза обрабатывается кипятком и проглаживается, а в другую банку кладут кусочек материала от предмета улики. После этого с помощью специального оборудования в сосудах создается вакуум, который скрепляет их в одно целое. «Далее мы помещаем все это  в водяную баню, таким образом, поднимая с улик частицы уникального запаха человека, а позднее сверху засыпаем сторону банки с тканью жидким азотом, тем самым помогая осесть аромату на фланели», - пояснил Алексей Тисленко. После проделанных манипуляций фланель откладывают еще на сутки в холодильник - на следующий день ткань готова к исследованию.

В результате подготовительной работы исследуемый сосуд подкладывают к 9 другим банкам с биоматериалами людей, не причастных к данному преступлению. Тут уже подключаются к работе специально обученная собака. Ей дают сначала понюхать вещи подозреваемого, после чего проводят пса вокруг всех банок. «Если собака обнаруживает такой же запах в банке с биоматериалом от улики, то это является прямым доказательством причастности к преступлению», - пояснили в экспертно-криминалистическом центре.
С целью закрепить успех и подтвердить догадки полицейские проделывают работу повторно, но уже с другими собаками.
Только за год в лаборатории собирают и исследуют в среднем около 200 материалов, которые помогают в суде доказать либо опровергнуть причастность подозреваемых  к преступлению.

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