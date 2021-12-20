



На перекрестке улиц Ангарской и Римского-Корсакова в Волгограде дорожные службы временно установили водоналивные баки. Их задача - помочь водителям быстрее адаптироваться к новой схеме движения, которая начала действовать после расширения проезжей части с двух до четырех полос, пояснили ИА «Высота 102» в администрации города.

Движение по реконструированному участку проезжей части улицы Ангарской в границах от разворотного кольца трамвайной линии до автозаправочного комплекса было открыто в минувшие выходные. Проезжая часть на данном участке расширена вдвое, построены пешеходные дорожки и полностью обновлены системы освещения, водоотведения и энергоснабжения. На перекрестке и прилегающих территориях установлены новые дорожные знаки, работа светофорного объекта скорректирована с учетом измененной схемы проезда.

Следующим этапом станет проработка вариантов увеличения пропускной способности улицы Ангарской в сторону Второй продольной магистрали, уточнили в мэрии.



