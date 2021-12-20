Общество

Волгоградцев предупредили о новой схеме движения на расширенной дороге

Общество 20.12.2021 16:51
0
20.12.2021 16:51


На перекрестке улиц Ангарской и Римского-Корсакова в Волгограде дорожные службы временно установили водоналивные баки.  Их задача -  помочь  водителям быстрее адаптироваться к новой схеме движения, которая начала действовать после расширения проезжей части с двух до четырех полос, пояснили ИА «Высота 102» в администрации города.
Движение по реконструированному участку проезжей части улицы Ангарской в границах от разворотного кольца трамвайной линии до автозаправочного комплекса было открыто в минувшие выходные. Проезжая часть на данном участке расширена вдвое, построены пешеходные дорожки и полностью обновлены системы освещения, водоотведения и энергоснабжения. На перекрестке и прилегающих территориях установлены новые дорожные знаки, работа светофорного объекта скорректирована с учетом измененной схемы проезда.
Следующим этапом станет проработка вариантов увеличения пропускной способности улицы Ангарской в сторону Второй продольной магистрали, уточнили в мэрии.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
20.12.2021 20:04
Общество 20.12.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 18:57
Общество 20.12.2021 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 17:44
Общество 20.12.2021 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 17:17
Общество 20.12.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 16:25
Общество 20.12.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 16:11
Общество 20.12.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 15:20
Общество 20.12.2021 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 14:03
Общество 20.12.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 13:01
Общество 20.12.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 12:59
Общество 20.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 12:12
Общество 20.12.2021 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 11:45
Общество 20.12.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 11:41
Общество 20.12.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 10:52
Общество 20.12.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 07:58
Общество 20.12.2021 07:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:04
В Волгоградской области бюджетникам навязывают подписку на районкуСмотреть фотографии
18:57
В школе в Волгоградской области отменили уроки из-за ледяных батарейСмотреть фотографии
18:10
Волгоградское предприятие увеличило выпуск автокранов за счет бережливых технологийСмотреть фотографии
17:44
Депутаты повысили плату за проезд в общественном транспорте ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области утвердили тарифы на свет и мусор в 2022 годуСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде организатор многомиллионной аферы с ликвидацией свалок пошел под судСмотреть фотографии
16:51
Волгоградцев предупредили о новой схеме движения на расширенной дорогеСмотреть фотографии
16:25
Четыре школы в Волгоградской области полностью ушли на карантинСмотреть фотографии
16:20
Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5GСмотреть фотографии
16:11
Чиновники хотят снести позорящее Волгоград наследие бывшего депутата ГосдумыСмотреть фотографии
15:30
Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в WinkСмотреть фотографии
15:30
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислородаСмотреть фотографии
15:20
Маршрут автобуса №55 продлят до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградец лишил свою бывшую жену-инвалида жильяСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде сотрудники УФСБ в профессиональный праздник возложили цветыСмотреть фотографии
12:59
«Нас не догонишь»: водители Яндекс.Такси в Волгоградской области устроили тайную забастовкуСмотреть фотографии
12:28
Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераномСмотреть фотографии
12:14
Менеджер банка задержан в Волгограде за наглую аферу с кредитами клиентовСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеляСмотреть фотографии
11:45
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатораСмотреть фотографии
11:41
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопрокатаСмотреть фотографии
10:00
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:58
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалуСмотреть фотографии
07:58
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусовСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 