Общество 20.12.2021 16:51
0
20.12.2021 16:51
На перекрестке улиц Ангарской и Римского-Корсакова в Волгограде дорожные службы временно установили водоналивные баки. Их задача - помочь водителям быстрее адаптироваться к новой схеме движения, которая начала действовать после расширения проезжей части с двух до четырех полос, пояснили ИА «Высота 102» в администрации города.
Движение по реконструированному участку проезжей части улицы Ангарской в границах от разворотного кольца трамвайной линии до автозаправочного комплекса было открыто в минувшие выходные. Проезжая часть на данном участке расширена вдвое, построены пешеходные дорожки и полностью обновлены системы освещения, водоотведения и энергоснабжения. На перекрестке и прилегающих территориях установлены новые дорожные знаки, работа светофорного объекта скорректирована с учетом измененной схемы проезда.
Следующим этапом станет проработка вариантов увеличения пропускной способности улицы Ангарской в сторону Второй продольной магистрали, уточнили в мэрии.
Реклама
В Волгоградской области бюджетникам навязывают подписку на районку20.12.2021 20:04
Общество 20.12.2021 20:04
В школе в Волгоградской области отменили уроки из-за ледяных батарей20.12.2021 18:57
Общество 20.12.2021 18:57
Депутаты повысили плату за проезд в общественном транспорте Волгограда20.12.2021 17:44
Общество 20.12.2021 17:44
В Волгоградской области утвердили тарифы на свет и мусор в 2022 году20.12.2021 17:17
Общество 20.12.2021 17:17
Четыре школы в Волгоградской области полностью ушли на карантин20.12.2021 16:25
Общество 20.12.2021 16:25
Чиновники хотят снести позорящее Волгоград наследие бывшего депутата Госдумы20.12.2021 16:11
Общество 20.12.2021 16:11
Маршрут автобуса №55 продлят до центра Волгограда20.12.2021 15:20
Общество 20.12.2021 15:20
Волгоградец лишил свою бывшую жену-инвалида жилья20.12.2021 14:03
Общество 20.12.2021 14:03
В Волгограде сотрудники УФСБ в профессиональный праздник возложили цветы20.12.2021 13:01
Общество 20.12.2021 13:01
«Нас не догонишь»: водители Яндекс.Такси в Волгоградской области устроили тайную забастовку20.12.2021 12:59
Общество 20.12.2021 12:59
В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеля20.12.2021 12:12
Общество 20.12.2021 12:12
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатора20.12.2021 11:45
Общество 20.12.2021 11:45
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцев20.12.2021 11:41
Общество 20.12.2021 11:41
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в Волгограде20.12.2021 10:52
Общество 20.12.2021 10:52
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусов20.12.2021 07:58
Общество 20.12.2021 07:58
Реклама