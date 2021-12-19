Завидуем молча: север Волгоградской области накрыл снегопад

Общество 19.12.2021 09:04
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19.12.2021 09:04
Северные районы Волгоградской области утопают в снегу. Как сообщает ИА «Высота 102», красивыми фото делятся в соцсетях жители Урюпинского, Михайловского, Котовского, Фроловского, Кумылженского и других районов. Соскучившиеся по настоящей зиме взрослые и дети лепят снеговиков. А вот в Волгограде по-прежнему унылые серые картины – несмотря на прогнозы синоптиков, снега жители областного центра пока так и не увидели. Ничего не остается, как ждать и надеяться – снег и мокрый снег в Волгограде могут случиться уже завтра.Фото Типичный Урюпинск ВК.
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