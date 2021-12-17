Общество

Авиаполк поделился кислородом с COVID-пациентами в Волгоградской области

Общество 17.12.2021 16:49
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17.12.2021 16:49


Несколько тонн сжиженного кислорода подготовили военнослужащие группы газообеспечения авиационного полка Южного военного округа для передачи его в медицинские учреждения здравоохранения Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, кислород используется в бортовых системах самолета, предназначенных для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

Сжиженный кислород вырабатывают из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз. Газом заполняют резервуар для хранения и специально подготовленные баллоны. Хранение и транспортировка кислорода осуществляется в жидком виде в специальных контейнерах.


Отмечается, что накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности летчиков и оказать помощь гражданским медикам. Отгрузка кислорода в медицинские учреждения проводится в соответствии с решением Минобороны РФ Сергея Шойгу и указанием командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

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