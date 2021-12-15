Банк «Открытие»: 57% жителей ЮФО считают уходящий 2021 год удачным





64% жителей Южного федерального округа считают, что 2021-й год был для них не хуже, чем 2020-й. Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем. Худшей чертой уходящего года 66% назвали ограничения из-за COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

51% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 6% очень удачным. Скорее неудачным уходящий год считают 33% респондентов, еще 11% - крайне неудачным.

По мнению 44%, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 20% назвали его таким же хорошим. 21% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й. Еще 20% - таким же плохим.

Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) южане чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (42%), открытие нового хобби (26%), большое приобретение в виде квартиры или машины (25%), а также гармонию в личных отношениях (24%). У 15% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Самыми плохими моментами года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители округа считают ограничения в связи с пандемией (66%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (36%), невозможность путешествовать (33%) и снижение доходов (29%). Каждый пятый сообщил, что пережил в 2021 году смерть близких. Только 8% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Почти у трети респондентов (31%) финансовое положение в 2021 году незначительно ухудшилось. У 27% оно стало немного лучше, еще у 2% - резко улучшилось. 28% не заметили каких-либо изменений в своих финансовых делах. 12% респондентов заявили, что у них с заработком стало существенно хуже, а некоторые из них рассказали и о полной потере дохода.

36% опрошенных удалось попутешествовать в 2021 году. 14% отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 13% - из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (28%).

Из тех 36%, которым все же удалось совершить поездки в 2021 году, 87% путешествовали исключительно по России, 13% удалось побывать за рубежом. При этом, независимо от направления путешествия, у опрошенных только один раз за год получилось где-то побывать.

55% южан не инвестировали в 2021 году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее, 19% открыли накопительный счет, 14%- банковский вклад, 15% покупали акции и облигации, 5% инвестировали в недвижимость, еще 10% инвестировали в другие финансовые инструменты.

61% респондентов обошлись в уходящем году без кредитов. 22% брали потребительский кредит, 16% оформляли кредитную карту, 5% решились на ипотеку и 2% взяли кредит на развитие бизнеса.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.