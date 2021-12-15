В Волгограде в 2022 году подорожает техосмотр

Общество 15.12.2021 14:57
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15.12.2021 14:57
С 1 января 2022 года в Волгоградской области увеличится предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на изменения, внесенные в постановление губернатора. В частности, техосмотр для пассажирских маршруток увеличится в будущем году до 515 рублей (в 2021 году предельный размер платы составляет 499 рублей), автоэвакуаторов – до 583 рублей (вместо 565 рублей), техосмотр для цистерн для перевозки и заправки нефтепродуктов обойдется в 1339 рублей (было 1296 рублей). Самым дорогим он окажется для транспортных средств класса N3, предназначенных для перевозки опасных грузов -1510 рублей (было 1462 рубля). В среднем рост предельной платы за техосмотр составит 3,2-3,4%.
В комитете тарифного регулирования Волгоградской области подчеркнули, что после подорожания стоимость техосмотра по-прежнему будет иметь среднее ценовое значение среди регионов РФ и не превысит инфляцию.
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