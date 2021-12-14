Происшествия 14.12.2021 10:53
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14.12.2021 10:53
Один человек погиб и пятеро получили травмы в результате аварии в Городищенском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня в 8:20 на 45 км трассы "Волгоград – Каменск-Шахтинский" столкнулись автомобили "Лада Приора" и Nissan Almera.
По предварительной информации, в результате ДТП 23-летний водитель "Лады" скончался на месте. Водитель и четверо пассажиров Nissan с травмами доставлены в больницу.
В настоящее время на месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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