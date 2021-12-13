«Ростелеком» лидирует на рынке поставщиков IaaS

Телеком 13.12.2021 10:18
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13.12.2021 10:18
Компания «Ростелеком» заняла первое место в рейтинге поставщиков IaaS-услуг1 по версии аналитического агентства iKS-Consulting. В исследовании показана оценка динамики рынка инфраструктурных облачных сервисов, а также его объем и структура выручки крупнейших игроков.
Облачное направление бизнеса «Ростелекома» представлено на рынке группой компаний «Ростелеком-ЦОД», в состав которой в начале 2020 года вошел облачный провайдер «ДатаЛайн». По итогам 2020 года группа компаний стала лидером среди крупнейших поставщиков IaaS-услуг. Согласно предварительному прогнозу экспертов iKS-Consulting, «Ростелеком-ЦОД» сохранит первое место в рейтинге IaaS-провайдеров и в 2021 году.
«Мы ожидаем, что наше инфраструктурное направление продолжит расти и поддерживать увеличивающийся спрос бизнеса на облачные ресурсы. Стратегия развития “Ростелеком-ЦОД” предполагает также активное развитие PaaS- и SaaS-решений. Мы планируем разрабатывать новые продукты и расширять существующие сервисы на базе отечественных платформ виртуализации в тесном сотрудничестве с участниками группы компаний», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.
По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2020 г. составил 39,4 млрд руб., показав рекордный рост на 38% к предыдущему году. В 2021 году рынок, по прогнозу аналитиков агентства, достигнет отметки почти в 55 млрд рублей, или $739 млн; рост к 2020 году в национальной валюте составит 38,3%, в долларах США – 34,9%.
1-Infrastructure as a Service (IaaS) — инфраструктура как сервис.
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