У непривитых волгоградцев остался один день для сохранения работы

Общество 10.12.2021 08:25
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10.12.2021 08:25
В Волгоградской области ожидают новой волны отстранений от работы после окончания установленного главным санитарным врачом срока об обязательной вакцинации. Как напоминает ИА «Высота 102», он истекает именно сегодня. А, значит, уже с понедельника не согласные с обязательной вакцинацией волгоградцы могут остаться без средств к существованию в случае не выполнения приказа Ольги Зубаревой.
Напомним, Ольга Зубарева в июле издала постановление об обязательной вакцинации многочисленных категорий населения. Под действие документа попали работники торговли, парикмахерских и салонов красоты, соляриев, ФОК, фитнес-клубов, бассейнов, общественного питания, учреждений культуры, общественного транспорта. В ноябре главный санитарный врач расширила перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь прививки должны были сделать представители сферы услуг сотовой связи, юридических услуг, страхования, услуг охранных, ритуальных предприятий, ветеринарии, типографий, клининговых организаций и т.д.
Также Ольга Зубарева постановила привить от коронавируса в обязательном порядке жителей в возрасте 60 лет и старше, вахтовиков, волонтеров, военнослужащих и подлежащих призыву на военную службу. Привиться от коронавируса, согласно этому документу, должны были работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, строительства и проектирования, перерабатывающей промышленности, а также граждане, проживающие в организациях социального обслуживания.
В случае, если указанные категории населения не выполнят указания главного санитарного врача, они потеряют работу. Руководителям организаций и предприятий, которые допустят невакцинированных сотрудников к работе, грозят штрафы.
На днях Ольга Зубарева пригрозила жестким контролем за исполнением ее постановления.
Между тем, напомним, попытки групп жителей Волгоградской области оспорить отстранение от работы из-за отсутствия прививки в судах закончились полным их поражением. Судьи признали законным действия работодателей, исполняющих приказ главного санитарного врача Волгоградской области.
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