Волгоградцы потребовали от чиновников новые автобусы вместо сокращенных

Общество 10.12.2021 12:31
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10.12.2021 12:31
Жители Кировского и Красноармейского районов Волгограда возмущены намерением властей города пересмотреть транспортную схему и сократить путь следования автобуса №95. «С 1 января 2022 года мы лишаемся единственной возможности доехать с Кировского района и далее в Советский район по ул. Электролесовской без пересадок и по Первой продольной магистрали в Советский, Ворошиловский, Центральный районы Волгограда, - считают волгоградцы, обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102». - Жители южных районов Волгограда останутся полностью без автобусного сообщения с микрорайоном Тулака. Изменения в маршрутной схеме автобуса №95 приведут к глобальной транспортной катастрофе. Мы будем вынуждены ездить на работу с двумя и более пересадками, соответственно, затраты на дорогу будут увеличены, как минимум, в два раза».
По мнению волгоградцев, сокращение автобусного маршрута №95 до новой конечной на Тулака – это полное дублирование движения скоростного трамвая и троллейбусов по Первой продольной магистрали данным маршрутом. «А у нас, жителей Кировского района для связи с северными районами города по вышеперечисленным улицам транспорта-дублера нет! И не у каждого есть свои автомобили, а значит, возможности доехать до работы без пересадок», - негодуют волгоградцы.
Волгоградцы считают, что вопросы организации движения транспорта администрация Волгограда должна решать в диалоге с жителями. При построении маршрута движения автобуса №95 чиновникам необходимо прислушаться к жителям города и рассмотреть вопрос о введении дополнительных маршрутов, связующих южные районы с северными, имеющими длительную протяженность, по Первой продольной и по улице Электролесовская, уверены горожане. "Мы, жители южных районов считаем, что представители власти должны повторно пересмотреть варианты движения автобусного маршрута №95, учитывая все те последствия, которые повлечет за собой сокращение маршрута автобуса №95, для кировчан и красноармейцев», - говорится в обращении волгоградцев.
Между тем, напомним, накануне на пресс-конференции заместитель руководителя департамента городского хозяйства Сергей Комлев объяснил намерение укоротить маршрут №95 «нецелесообразностью существования протяженных маршрутов в условиях линейного города» и намерением развивать электрический транспорт. Он также признал, что власти, принимая это решение, не проводили опрос среди пассажиров автобуса №95.
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