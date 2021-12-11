Утопают в грязи после строительства нового водозабора жители улицы имени Германа Титова в Краснослободске Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» граждане, поскольку прокладка новых труб проводилась траншейным способом, за период строительства было перекопано несколько улиц, которые находились в прекрасном состоянии, однако никакого ответственного подхода к устранению последствий прокладки трубопровода нет. Трубы засыпали землей, после прошедших дождей люди вынуждены ходить в резиновых сапогах. А некоторым вообще страшно выйти из дома.





«На нашей улице проживает человек, который известен не только в Краснослободске, но и за его пределами. Это ветеран Великой Отечественной войны, Почетный житель города художник Семен Яковлевич Акулинцев. Горожане относятся к нему с огромным уважением. Член ассоциации художников «Никор», лауреат Всероссийской художественной выставки в Москве, он внес большой вклад в развитие изобразительного искусства Волгоградской области. Одна из его картин - "Перед штурмом Сталинградского вокзала" - была подарена волгоградскому госпиталю. Как человек в таком почтенном возрасте может передвигаться по такой улице? Почему никакой работы, направленной на восстановление проездов, не проводится?", - возмущаются горожане. Этот человек заслуживает к себе непрерывного внимания. А не только 9 мая, в день Победы».





По их словам, после строительства водозабора в плачевном состоянии пребывает не только улица Титова, но и ряд других, по которым невозможно пройти к дому и по которым не сможет проехать скорая помощь. При этом к самому водозабору у людей масса вопросов. Потрачено на возведение свыше 500 миллионов рублей. Его мощность - свыше 3,6 миллионов кубометров воды в год. По официальным сведениям ООО «Слободской водоканала» годовое потребление воды целым городом не превышает в настоящее время 500 тыс. кубометров. То есть потребность города перекрыта более чем в 7 раз, а мощности нового водопровода будут использованы на 14%. «Может быть, в этом заложен какой-то глубокий смысл, а мы не знаем?», - говорят краснослободцы, подчеркивая, что это совсем другая история. Главное сейчас – привести в надлежащее состояние дорогу, чтобы у пожилого человека появилась возможность беспрепятственно выйти из дома и не сидеть в заточении от страха получить травму.