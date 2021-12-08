Общество 08.12.2021 14:33
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08.12.2021 14:33
Погашена задолженность по заработной плате перед 41 работником ООО "ЭнергоТелекомСтрой", которое недавно посетил с проверкой прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в общей сложности рабочим выплачено более 1 миллиона 100 тысяч рублей.
Как ранее сообщалось, 30 ноября Денис Костенко провел выездной прием на территории ООО "ЭнергоТелекомСтрой" в Волгограде, которое накопило долги по зарплате работникам. Прокурор выслушал 14 сотрудников стройфирмы. Помимо вопросов несвоевременной выплаты заработной платы, они затронули проблемы благоустройства территории, невыплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, несогласия с процессуальными решениями правоохранительных органов и т.д. По всем принятым в ходе личного приема обращениям начались надзорные проверки.
Доводы о наличии задолженности по заработной плате нашли объективное подтверждение. В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены производства по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок). Санкция статьи предусматривает штрафы для должностного лица в размере до 20 тысяч рублей, для юридического лица – до 50 тысяч рублей.
Фото пресс-службы прокуратуры Волгоградской области
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