



Погашена задолженность по заработной плате перед 41 работником ООО "ЭнергоТелекомСтрой", которое недавно посетил с проверкой прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в общей сложности рабочим выплачено более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщалось, 30 ноября Денис Костенко провел выездной прием на территории ООО "ЭнергоТелекомСтрой" в Волгоград е, которое накопило долги по зарплате работникам. Прокурор выслушал 14 сотрудников стройфирмы. Помимо вопросов несвоевременной выплаты заработной платы, они затронули проблемы благоустройства территории, невыплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, несогласия с процессуальными решениями правоохранительных органов и т.д. По всем принятым в ходе личного приема обращениям начались надзорные проверки.

Доводы о наличии задолженности по заработной плате нашли объективное подтверждение. В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены производства по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок). Санкция статьи предусматривает штрафы для должностного лица в размере до 20 тысяч рублей, для юридического лица – до 50 тысяч рублей.

Фото пресс-службы прокуратуры Волгоградской области